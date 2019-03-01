Украинский министр раскрыл секрет, как Киев "вернет" российский Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать Российской Федерации, и, более того, Москва попала там в какой-то Бермудский треугольник. С неожиданными географическими познаниями курчанин выступил в ходе международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", – цитирует в пятницу, 1 марта, "Интерфакс" пана Климкина.

Он считает, что противостоять Москве в процессе "возврата" Крымского полуострова Киеву поможет лишь целый комплекс мер.

"Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности... Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", – призвал министр иностранных дел.

По его лживым словам, Россия якобы запрещает Украине свободно проходить через Керченский пролив в/из Азовского моря, что неоднократно отрицалось российскими властями, речь идет исключительно о том, чтобы заранее украинская сторона уведомляла о проходе. Дело в том, что в связи со сдачей Крымского моста в и без того узком перешейке пролива очень важна лоцманская работа для провода кораблей под транспортным объектом.

"Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать – должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников", – резюмировал пан Климкин.

Ранее сегодня в своей статье для Observador уроженец Курска выдвинул теорию о том, что Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия и Белоруссия возникли уже от матери городов русских. Данное утверждение весьма позабавило соцсеть. Комментаторы не поскупились на слова, далее орфография и пунктуация сохранены авторские:

"У климкина весна пришла", "Валгалла содрогнулась от хохота", "Это произошло после того, как они выкопали Чёрное море, или до того?", "Климкину надо ещё решить вопрос с казахами о национальности Иисуса", "И только в клинике Кащенко,тревожный профессор вглядывался в утреннее холодное утро,с мыслью: – Где же наш мальчик?....", "Украина инициировала Большой взрыв и создала Вселенную. СУГС", "Когда древние укры копали Черное море, то кастрюлями выгребая грунт, и бросая его высоко в небо, создали Луну", ""Абырвалг!" – подытожил Климкин".

Надо думать, скоро посыпятся комменты к Бермудскому треугольнику в Черном море.

