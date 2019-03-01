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Климкин нашел в Черном море Бермудский треугольник

Фото: www.globallookpress.com
Украинский министр раскрыл секрет, как Киев "вернет" российский Крым

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать Российской Федерации, и, более того, Москва попала там в какой-то Бермудский треугольник. С неожиданными географическими познаниями курчанин выступил в ходе международной конференции по безопасности "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров".

"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", – цитирует в пятницу, 1 марта, "Интерфакс" пана Климкина.

Он считает, что противостоять Москве в процессе "возврата" Крымского полуострова Киеву поможет лишь целый комплекс мер.

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com

"Мы обязательно вернем Крым. Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности... Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", – призвал министр иностранных дел.

По его лживым словам, Россия якобы запрещает Украине свободно проходить через Керченский пролив в/из Азовского моря, что неоднократно отрицалось российскими властями, речь идет исключительно о том, чтобы заранее украинская сторона уведомляла о проходе. Дело в том, что в связи со сдачей Крымского моста в и без того узком перешейке пролива очень важна лоцманская работа для провода кораблей под транспортным объектом.

"Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что мы делаем и должны сделать – должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят военнопленных, как и других политзаключенных и заложников", – резюмировал пан Климкин.

Ранее сегодня в своей статье для Observador уроженец Курска выдвинул теорию о том, что Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия и Белоруссия возникли уже от матери городов русских. Данное утверждение весьма позабавило соцсеть. Комментаторы не поскупились на слова, далее орфография и пунктуация сохранены авторские:

"У климкина весна пришла", "Валгалла содрогнулась от хохота", "Это произошло после того, как они выкопали Чёрное море, или до того?", "Климкину надо ещё решить вопрос с казахами о национальности Иисуса", "И только в клинике Кащенко,тревожный профессор вглядывался в утреннее холодное утро,с мыслью: – Где же наш мальчик?....", "Украина инициировала Большой взрыв и создала Вселенную. СУГС", "Когда древние укры копали Черное море, то кастрюлями выгребая грунт, и бросая его высоко в небо, создали Луну", ""Абырвалг!" – подытожил Климкин".

Надо думать, скоро посыпятся комменты к Бермудскому треугольнику в Черном море.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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