Европа запретила полякам строить канал рядом с Россией

Варшава не убедила Запад в необходимости проекта

Польша планировала построить канал через Вислинскую косу, чтобы соединить Балтийское море с Калининградским заливом, что позволит кораблям длиной до 100 м заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. Однако этим планам помешал Евросоюз.

Организация запретила Варшаве строительство без одобрения специальной комиссией. При этом поляки утверждают, что канал нужен по соображениям безопасности и в экономических целях, передает Рейтер.

В ЕС не увидели острой необходимости в данном проекте, однако обсуждение технических вопросов продолжится и, возможно, Польша все же получит разрешение.

Ранее эксперты разглядели в строительстве не только экономический, но и политический след, так как отношения между Россией и Польшей в последнее время резко ухудшились. Теперь через канал теоретически смогут пройти корабли НАТО, которые вряд ли сейчас пустят через Балтийск.