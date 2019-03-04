Истинная причина перекопа Балтийской косы лежит на поверхности

Стратегически важную роль отводит Варшава строительству канала через Вислинскую, или Балтийскую косу, не сомневается калининградский журналист Андрей Выползов. По его мнению, основная идея, которую вынашивает автор проекта, – помешать российскому флоту. При этом он не исключает заботу об экологии, однако она не является первопричиной.

"Ключевая опасность польской затеи – куда более грозная. Идея – реально зловещая, которая исходит от Штатов, – заявил международник в своем видеоблоге. – По сути, флот в мешке. Так вот, цель перекопа Вислинской косы – сугубо военная. Через новый канал в Вислинский залив зайдут американские военные корабли, которые пропишутся у водной границы с Россией, чтобы в случае потенциального военного конфликта блокировать выход наших сторожевиков и эсминцев из гавани Балтийского флота".

По словам автора видеоплощадки, Варшава пляшет под дудку Вашингтона, поскольку ее финансовые возможности не позволяют реализовать столь масштабный проект. Отсюда следует, что "дьявольский план" проплатят США.

Балтийская коса отделяет Вислинский залив от основной части Гданського залива. Ее длина – 65 км, большая часть которой принадлежит России. Оставшейся частью владеет Польша, которую не устраивает отсутствие прямой связи города Эльблонга и других портов залива с Балтийским морем. Ее суда пользуются российским проливом, от чего она избавится после введения в строй своего коридора. В итоге в Эльблонг смогут заходить корабли с осадкой до 4 м, что, естественно, оградит Россию от крупных морских баталий, однако не избавит от мелких неприятностей.

"Через Вислинский перекоп в залив могут войти малые боевые корабли – корветы НАТО с диверсионными группами, задача которых устроить провокации в районе военно-морской гавани Балтийского флота. Для этого и планируется построить в заливе некий остров, как пункт постоянной дислокации американского морского спецназа",

– подытожил Выползов.

Напомним, буквально на днях в грандиозный план Польши вмешался Европейский cоюз, который запретил его воплощение без отмашки специальной комиссии.