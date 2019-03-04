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Белоруссия пошла на уступки США

Фото: www.globallookpress.com
Минск снял мораторий на количество американских дипломатов десятилетней давности

Вашингтон в ближайшее время может увеличить дипмиссию Соединенных Штатов на территории Белоруссии. Минск официально проинформировал американскую сторону о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Республике.

Данное заявление сделано во время встречи министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Об этом сообщил сегодня белорусский МИД.

"В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года", 

говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В Минске выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений между государствами.

О том, что белорусы снимают ограничения на количество штатовских дипломатов в Республике, стало известно еще в конце января.

Напомним, в 2008 г. между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал из-за введения Штатами санкций в отношении Белоруссии, причиной чего послужили якобы грубые нарушения прав человека. В свою очередь по требованию белорусской стороны Республику покинула посол США Карен Стюарт и еще были высланы из страны 30 из 35 сотрудников американской дипломатической миссии. Последние десять лет посольства в обоих государствах возглавляют поверенные в делах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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