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Вашингтон в ближайшее время может увеличить дипмиссию Соединенных Штатов на территории Белоруссии. Минск официально проинформировал американскую сторону о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Республике.
Данное заявление сделано во время встречи министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Об этом сообщил сегодня белорусский МИД.
"В ходе встречи белорусская сторона официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года",
– говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
В Минске выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений между государствами.
О том, что белорусы снимают ограничения на количество штатовских дипломатов в Республике, стало известно еще в конце января.
Напомним, в 2008 г. между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический
скандал из-за введения Штатами санкций в
отношении Белоруссии, причиной чего послужили якобы грубые нарушения прав человека. В свою очередь по требованию белорусской стороны Республику покинула посол США Карен Стюарт и еще были высланы из страны 30 из
35 сотрудников американской дипломатической миссии. Последние десять
лет посольства в обоих государствах возглавляют поверенные в
делах.
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