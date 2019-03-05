Заокеанские послы попытались надавить на больную мозоль, сравнив герцогство с Крымом

Западноевропейское государство принимает званого гостя, однако представителям Вашингтона в стране это не по нраву. Американские дипломаты выступили против приезда в Люксембург главы российского кабмина Дмитрия Медведева, который пробудет там два дня.

В посольстве США напомнили, что визит премьера приходится на пятую годовщину "присвоения" Крыма, а ведь самому герцогству хорошо знакомо, что значит быть "оккупированным", передает L’Essentiel. Люксембург, отметили диппредставители, оказывался в подобном положении дважды. И тем не менее, говорится в заявлении, премьер-министр Ксавье Беттель намерен встречать коллегу из страны-"узурпатора".

"Весь мир будет наблюдать за тем, допускают ли власти Люксембурга иное будущее для крымского народа или предпочитают отводить глаза, – попытались надавить на правительство дипломаты, польстив ему в конечном итоге. – У Люксембурга есть хорошая возможность призвать Россию уйти из Крыма. Кто в Европе и даже в мире лучше подойдёт для решения этой проблемы?"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отправился в Люксембург сегодня, 5 марта. Во время рабочего визита он встретится со своим коллегой Ксавье Беттелем и Великим герцогом Анри.

Напомним, Крым стал российской территорией в марте 2014 года. Такой выбор сделали жители полуострова, практически единогласно проголосовав за воссоединение с самой большой в мире страной.