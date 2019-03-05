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Россиянам закрывают въезд в Европу

Фото: www.globallookpress.com
Граждане РФ вызывают у заграницы чувство презрения

Евросоюз дал четко понять гостям из России – нам за рубежом не рады. Такой сигнал поступил из Чехии, куда недавно не пустили представителя делегации МИД РФ. По словам политолога Дмитрия Журавлева, этот эпизод свидетельствует о тенденции к росту числа отказов нашим соотечественникам в посещении европейских стран.

"К сожалению, а политике здравый смысл побеждает далеко не всегда. Такими действиями Европа очевидно пытается продемонстрировать, как она нас, россиян, презирает",

– сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Правда, сама же Европа от этого потеряет – российские туристы давно известны своей щедростью. Журавлев считает, что это сыграет свою роль, и проблемы с въездом в ЕС будут возникать скорее у лиц из политических кругов. Рядовых граждан, возможно, это коснется в меньшей степени, хотя и такого расклада исключать нельзя.

"Если они начнут массово не пускать нас к себе, то будут жить очень неважно", – подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что Чехия отказалась пускать члена российской делегации во главе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Его заподозрили в связях со спецслужбами.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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