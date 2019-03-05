Россиянам закрывают въезд в Европу

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Евросоюз дал четко понять гостям из России – нам за рубежом
не рады. Такой сигнал поступил из Чехии, куда недавно не пустили представителя
делегации МИД РФ. По словам политолога Дмитрия Журавлева, этот эпизод
свидетельствует о тенденции к росту числа отказов нашим соотечественникам в
посещении европейских стран.
"К сожалению, а политике здравый смысл побеждает далеко не всегда. Такими действиями Европа очевидно пытается продемонстрировать, как она нас, россиян, презирает",
– сказал эксперт в беседе с URA.RU.
Правда, сама же Европа от этого потеряет – российские туристы давно известны своей щедростью. Журавлев считает, что это сыграет свою роль, и проблемы с въездом в ЕС будут возникать скорее у лиц из политических кругов. Рядовых граждан, возможно, это коснется в меньшей степени, хотя и такого расклада исключать нельзя.
"Если они начнут массово не пускать нас к себе, то будут жить очень неважно", – подчеркнул политолог.
Ранее стало известно, что Чехия отказалась пускать члена российской делегации во главе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Его заподозрили в связях со спецслужбами.
Власти страны потребовали немедленно отменить все ограничения