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"Читайте учебники": Медведев приструнил посла США из-за заявления о Крыме

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр России посоветовал американскому дипломату изучить азы международного права

Американцы не упустили случая потребовать от Москвы вернуть Крым Киеву и попытались заставить сделать то же самое власти Люксембурга, где Дмитрий Медведев побывал с официальным визитом. Однако председатель правительства России поставил США на место.

Посол Соединенных Штатов обратился к главе правительства Люксембурга Ксавье Беттелю призвать Россию уйти из Крыма, заняв жесткую позицию по этому вопросу. Медведев же заявил, что "такому человеку" необходимо найти учебник по международному праву и ознакомиться с азами этой сложной темы, в том числе с положением о государственном суверенитете – "верховенстве власти внутри страны и независимости государственной власти вне ее", раз он находится на такой должности.

"Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое. Я в этом сомневаюсь",

– цитирует Медведева агентство РИА Новости.

Фото: www.globallookpress.com

Глава правительства Люксембурга же не стал идти на поводу у американцев. Как передает телеканал "360", он отметил, что Россия и Европа должны наладить отношения, несмотря на напряженность, потому что нынешнее положение ни одной стороне не идет на пользу. Тем более что без Москвы обеспечить безопасность ЕС невозможно.

"Я остаюсь сторонником политического диалога с Россией",

– добавил Беттель.

Политик посоветовал Москве и Вашингтону вернуться к разговорам по ДРСМД. По его мнению, только разоружение поможет сохранить мир. 

Полина ИВАНОВА
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