Пентагон оставят без денег на запрещенные ракеты

Американские законодатели готовы обесценить выход США из ДРСМД

Пентагон рискует лишиться государственного финансирования на закупку, испытание и размещение ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это произойдет в случае принятия нового законопроекта Конгресса США.

Текст документа появился на сайте Конгресса. Его автор конгрессвумен-демократ Тулси Габбард предлагает запретить Минобороны США расходовать деньги на запрещенные ракеты как до 2020 года, так и после.

Законопроект был внесен 14 февраля 2019 года, примерно через две недели после того, как Вашингтон объявил о начале запуска процедуры приостановки ракетного договора. Впрочем, России не стоит надеяться на то, что такой закон будет принят. Подавляющее большинство конгрессменов занимают позицию Белого дома по вопросу ДРСМД, отмечает РИА "Новости".

Москва фактически вышла из ДРСМД 4 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения обязательств по ракетному договору.