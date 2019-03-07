Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова дала совет США по перезагрузке отношений с Россией

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Вашингтону следует изменить своим привычкам

Выбрать правовой курс, а не заниматься саморекламой порекомендовала американскому руководству официальный представитель Министерства иностранный дел РФ Мария Захарова. По ее словам, это самый результативный "рецепт" перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном. 

"Я думаю, что, во-первых, не надо при всей манкости, при всей красоте и соблазне использовать пиаровские подходы... Здесь вопрос не в проведении пиаровской компании очередной – красивой, с кнопками, с надписями, а в возвращении Соединённых Штатов Америки в правовое русло", 

цитирует спикера МИД RT. 

Устав ООН, полагает Захарова, должен стать настольной книгой США. Руководствуясь им и выполняя действия, которые не заходят за границы правового поля, Белый дом наладит диалог с Кремлем. Вот "правильный рецепт, который стоило бы выписать Вашингтону", заключила дипломат. 

Напомним, в начале недели американский лидер Дональд Трамп продлил санкции, которые были ведены на фоне "крымской весны", еще на один год. 


Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей