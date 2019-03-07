Вашингтону следует изменить своим привычкам

Выбрать правовой курс, а не заниматься саморекламой порекомендовала американскому руководству официальный представитель Министерства иностранный дел РФ Мария Захарова. По ее словам, это самый результативный "рецепт" перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Я думаю, что, во-первых, не надо при всей манкости, при всей красоте и соблазне использовать пиаровские подходы... Здесь вопрос не в проведении пиаровской компании очередной – красивой, с кнопками, с надписями, а в возвращении Соединённых Штатов Америки в правовое русло",

– цитирует спикера МИД RT.



Устав ООН, полагает Захарова, должен стать настольной книгой США. Руководствуясь им и выполняя действия, которые не заходят за границы правового поля, Белый дом наладит диалог с Кремлем. Вот "правильный рецепт, который стоило бы выписать Вашингтону", заключила дипломат.

Напомним, в начале недели американский лидер Дональд Трамп продлил санкции, которые были ведены на фоне "крымской весны", еще на один год.



