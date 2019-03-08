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В Чехии испугались ситуации с дипломатом РФ

Милош Земан. Фото: www.globallookpress.com
Президент страны считает, что отказ пустить россиянина – настоящая глупость

Милош Земан весьма красноречиво высказался о запрете на въезд в Чехию для члена российской правительственной делегации. По его словам, эти действия могли привести к разрыву отношений с Москвой.

Так как в Чехии должно было пройти "заседание межправительственной комиссии, которая имеет немалое значение для развития хороших экономических отношений", то этот инцидент мог поставить под угрозу сотрудничество с Россией. Ведь делегация едва не вернулась обратно.

"Я считаю эти действия весьма глупой провокацией",

– возмутился президент Чехии во время эфира TVBarrandov, передает агентство РИА Новости. 

Ранее одному из членов делегации РФ, возглавляемой главой Минпромторга Денисом Мантуровым, после проверки в аэропорту Праги заявили, что он не может попасть на территорию страны "из соображений безопасности". 

Полина ИВАНОВА
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