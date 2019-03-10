Однако извиняться наотрез отказались

Англичан требуют жестко наказать за наглость.

Сведения о после России Александре Яковенко, которого газета Mail on Sunday в недавней публикации назвала шпионом, британцы признали ложными. Но официальных извинений так и не последовало.

Издание ограничилось тем, что опубликовало заявление нашего посольства с опровержением фейковых данных. Его добавили к статье о Яковенко, размещенной на сайте газеты. Диппредставительство России в Лондоне выразило разочарование отказом принести извинения. Однако поведение британцев удивления у наших дипломатов не вызвало.

"8 марта Посольство получило письмо редактора газеты "Mail on Sunday" в ответ на требование дипмиссии принести публичные извинения в связи с публикацией 3 марта лживой информации о После России в Великобритании А.В.Яковенко. В письме говорится, что редакция газеты не считает уместным извиняться за свой материал, в котором проводилась мысль, что Посол А.В.Яковенко в 1986 году якобы был выслан из США за "шпионскую деятельность". Мол, достаточно опубликованного в газете опровержения. Разочарованы такой позицией издания",

– говорится в заявлении на официальном сайте посольства.

Напомним, британские журналисты раскопали очередную "сенсацию": в заметке утверждалось, что Яковенко, который работал в постпредстве России при ООН в 1981-1986 годах в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж. Более того, за эту деятельность в 98-м его наградили госорденом. В ответ на фейковую информацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что, распространяя подобные слухи, Лондон пытается отвлечь внимание публики от пропавших Скрипалей и мстит России за доклады о "несостыковках британских вбросов".

Наглость британских журналистов возмутила россиян. В Сети обсуждают скандальную заметку (орфография и пунктуация сохранены).

"Включить редактора газеты Mail on Sunday в санкционные списки для наглосаксов, запретить ему въезд в Россию до тех пор, пока официально не принесёт извинения", "Нужно сделать все, что наказать подлецов по полной. Или мы не великая Россия", "Наказать немедленно!"

– пишут пользователи.