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На России нацепили ярлык "проигравшей сверхдержавы"

Фото: mil.ru
Шведы высмеяли отечественные средства радиоэлектронной борьбы

Москва предпринимает нечеловеческие усилия для того, чтобы оказаться в "высшей лиге" держав, влияющих на миропорядок. Но делать это ей с каждым годом все сложнее. Поэтому россиянам остается прибегать к хитростям и уловкам. Такого мнения придерживается аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.

По его словам, Москва продолжает пользоваться технологическим заделом, оставшимся после распада Советского Союза. Однако его потенциал в ближайшее время исчерпается. Именно благодаря советскому "багажу" российские вооруженные силы активно внедряют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кьеллен назвал современные и эффективные средства электронного подавления вооружения противника недорогим и доступным решением, актуальным в годы холодной войны. По мнению шведского эксперта, у РФ не хватает сил и средств, чтобы производить "нормальное оружие" и "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". Вот потому и приходится делать упор на то, что попроще и подешевле.

 Фото: flickr.com/Karlis Dambrans 

"Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего",

заявил аналитик в материале, опубликованном на сайте института.

Позиция Кьеллена расходится с мнением, высказанным другой шведской экспертной организацией. Накануне Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) поставил нашу страну на второе место в списке крупнейших мировых экспортеров оружия. По подсчетам института, России принадлежит 21% рынка экспорта вооружений. За последние пять лет Москва поставила оружие в 48 стран, в основном в Индию, Китай и Алжир. Едва ли государство, которое является "проигравшей сверхдержавой", способно на такие показатели.

Российские средства РЭБ высоко оценивают и в Соединенных Штатах. В июне 2018 г. аналитик Самуэль Бендетт из американского Центра военно-морского анализа заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе. Тогда же президент Академии геополитических проблем Константин Сивков отметил, что вывод из строя информационной радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники "нивелирует ее боевые качества".

Андрей ФИЛАТОВ
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