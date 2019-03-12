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Евродепутаты призвали Совет Европы уговорить Россию остаться

Фото: www.globallookpress.com
Соответствующую резолюцию пришлось менять "на ходу"

Убедить РФ не покидать Совет Европы, используя всевозможные способы. С таким призывом обратился Европарламент к СЕ. Сегодня, 12 марта, евродепутаты приняли резолюцию, касаемую отношений России с ЕС. Документ был подкорректирован в процессе голосования. 

"ЕП выражает убежденность, что членство РФ в Совете Европы является важным элементом существующего ландшафта институциональных отношений в Европе, надеется, что могут быть найдены пути убедить РФ не отказываться от членства в Совете Европы",

– гласят изменения, которые были одобрены голосами 685 европарламентариев, передает РИА "Новости". 

Окончательное и бесповоротное решение Москвы покинуть ряды СЕ глава МИД РФ Сергей Лавров назвал провокацией. Наша страна, по его заверениям, делает все возможное, чтобы решить данную проблему, не выходя за границы правового поля. 

Ранее на сессии ЕП в Страсбурге ее участники выступили за ликвидацию "Северного потока – 2". 

Ксения АНДРЕЕВА
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