Москва мешает мировому господству Вашингтона

У Белого дома закончились рычаги давления на РФ, поэтому он позарится на ее целостность и не успокоится, пока не раздробит нашу страну на части. Так прокомментировал заокеанские законопроекты в прошлом дипломат и советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

"Они не просто просят Россию изменить свое поведение, они просят ее самоуничтожиться",

– заявил он в эфире НСН. По его словам, Москва является камнем преткновения на пути к мировому господству Вашингтона. Впрочем, есть один выход, подчеркнул дипломат, правда, вряд ли он устроит руководство нашей страны.

"России этого никак не исправить, если, конечно, не возвращаться в эпоху Ельцина и снова становиться американской марионеткой. Но даже этого было бы недостаточно, – пояснил собеседник, добавив. – США не только нужно сменить режим в Москве, но и разделить Россию территориально".

Что касается самой инициативы против российской власти, отметил дипломат, то Штатам нужны лишь предлоги для новой "взбучки". Однако в нынешних реалиях, подчеркнул он, американцы мало чем могут повлиять на самое большое государство в мире. Рычаги давления заканчиваются, констатировал Джатрас.

"Смотрят по сторонам, какие бы еще камни бросить в их сторону. Они просто смотрят, какое оружие у них под рукой и, если что-то подходит, используют это",

– заключил экс-советник.

Напомним, на днях Палата представителей США абсолютным большинством проголосовала за законы, которые призваны усложнить жизнь России.

"Против" выступил лишь один конгрессмен, который, по словам Джатраса, подписал себе приговор. Теперь несогласного объявят русским агентом или предателем.