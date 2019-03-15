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В Швеции назвали имя "русского шпиона"

Фото: www.globallookpress.com
Служба внешней разведки РФ не отреагировала на эту тему

Стокгольм обвинил в шпионаже советника посольства России Евгения Умеренко.

Об этом сообщает издание Dagens Nyheter, опубликовавшее кадры видеозаписи, на которой запечатлено задержание подозреваемого. Отмечается, что мужчина на одном из кадров – это якобы Умеренко.

Шведская полиция безопасности задержала 46-летнего мужчину, трудившегося в сфере высоких технологий, по подозрению в сборе разведданных в конце февраля этого года. Тогда Стокгольм заявил, что "шпиона" завербовал сотрудник российской разведки, работавший в Швеции в качестве дипломата.

При этом сам задержанный виновным себя не признал. В среду, 13 марта, МИД Швеции потребовал от России отозвать дипломата, связанного со "шпионским скандалом", но пока российская сторона не предприняла никаких шагов.

Служба внешней разведки России пока не комментировала случившееся, сообщает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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