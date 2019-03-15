В Швеции назвали имя "русского шпиона"

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Стокгольм обвинил в шпионаже советника посольства России Евгения Умеренко.
Об этом сообщает издание Dagens Nyheter, опубликовавшее кадры видеозаписи, на которой запечатлено задержание подозреваемого. Отмечается, что мужчина на одном из кадров – это якобы Умеренко.
Шведская полиция безопасности задержала 46-летнего мужчину, трудившегося в сфере высоких технологий, по подозрению в сборе разведданных в конце февраля этого года. Тогда Стокгольм заявил, что "шпиона" завербовал сотрудник российской разведки, работавший в Швеции в качестве дипломата.
При этом сам задержанный виновным себя не признал. В среду, 13 марта, МИД Швеции потребовал от России отозвать дипломата, связанного со "шпионским скандалом", но пока российская сторона не предприняла никаких шагов.
Служба внешней разведки России пока не комментировала случившееся, сообщает телеканал "360".
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