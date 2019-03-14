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МИД Швеции подтвердил вызов российского посла по делу о шпионаже

Фото: www.globallookpress.com
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МИД Швеции подтвердил сегодня информацию о вызове посла РФ в Королевстве Виктора Татаринцева в связи с подозрением в шпионаже одного из сотрудников российского дипкорпуса.

"Министерство иностранных дел вызвало посла России из-за деятельности одного из дипломатов. МИД ведет тесный диалог со шведской Службой безопасности по этому вопросу", – сказали РИА "Новости" в шведском внешнеполитическом ведомстве.

При этом собеседник агентства отказался конкретизировать информацию.

Ранее в четверг, 14 марта, издание Dagens Nyheter сообщило, что накануне МИД Швеции вызвал "на ковер" российского посла и потребовал, чтобы один из дипломатов покинул Королевство.

Источник издания утверждает, что представитель нашей дипмиссии якобы связан с 46-летним гражданином Швеции, задержанным в феврале этого года по подозрению в сборе разведданных в пользу Москвы. Швед отрицает свою вину.

Представитель дипведомства Патрик Нильссон также подтвердил информацию о вызове Татаринцева, однако и он не раскрыл нюансы, что же именно обсуждалось на встрече.

Елена УСОВА
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