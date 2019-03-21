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Обиженный Трампом Ким Чен Ын будет искать поддержку в Россию

Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com
Пхеньян и Москва готовятся к первой в своей истории встрече на высшем уровне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию с целью улучшить отношения между странами. Предполагается, что визит станет ответным шагом после провала в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном, заявил бывший глава ЦРУ по вопросам КНДР Эндрю Ким.

Во время своего выступления на закрытой лекции в Сеуле Ким высказал мнение, что после очередных безрезультатных переговоров Ким Чен Ына с американским главой Дональдом Трампом северокорейский лидер раздумывает о том, чтобы нанести первый в истории визит в Россию. Цель визита очевидна – укрепить тесные связи с Москвой, передает информагентство "Ренхап".

О серьезном настрое Ына говорит тот факт, что в марте Москву успели уже посетить три высокопоставленных чиновника из КНДР. В ответ российские представители также наведались в КНДР. Наращивание дипломатической активности между странами свидетельствуют о подготовке визита на высшем уровне, отметил Ким, пишет "Свободная пресса".

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась на саммите в Ханое 27-28 февраля и не принесли результатов. Как отмечает URA.RU, беседа лидеров закончилась спором о секретном заводе по производству ядерного оружия в КНДР. Тем не менее, Пхеньян все еще нацелен на улучшение отношений с Вашингтоном и Пекином, отметил экс-глава корейского направления ЦРУ.

Переговоры по поводу приезда в Россию Ким Чен Ына шли еще в ноябре прошлого года. Тогда посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын утверждал. что Ын посетит Москву до конца года. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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