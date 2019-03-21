Следующий Путин: американцев взбодрила отставка Назарбаева

США размечтались о новой России

США ждут не дождутся конца правления Владимира Путина Россией. Решение Елбасы, то есть лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, отойти от дел стало очередным поводом заговорить о политическом будущем нашей страны и ее главы.

Американское издание Bloomberg пишет, что Путин хоть и "уверенно держит бразды правления", но видит в уходе Назарбаева пример для себя. Для подтверждения своих чаяний издание обратилось к "кремлевским источникам", которые рассказали о напряженной работе над вариантами смены власти в России.

Анонимные собеседники в Кремле уверяют, что четвертый срок на посту президента станет для Путина последним. Пока есть три варианта развития событий, говорят анонимные собеседники Bloomberg. Вариант №1 "а-ля Назарбаев", при котором президент де-юре сложит полномочия, но де-факто останется у власти в качестве арбитра в спорах между политическими элитами. Второй вариант предполагает объединение с Белоруссией, при котором Путин стал бы президентом Союзного государства и обошел бы тем самым конституционное ограничение по срокам правления. Наконец, третий вариант – передача власти преемнику.

Примечательно то, что в конспирологическом материале Bloomberg невооруженным взглядом видны противоречия. Так, Путин называется "стареющим лидером", хотя ему всего лишь 66 лет. Для политика столь высокого ранга такой возраст можно назвать скорее "зрелостью". Его американский коллега Дональд Трамп, например, в июне отметит свое 73-летие. И кстати, Трамп не собирается на пенсию. Наоборот, глава Белого дома планирует идти на второй срок. А Назарбаеву, которого американцы навязывают Путину в качестве примера, вообще скоро стукнет 79 лет. Да и количество сроков, как показывает пример с Меркель, не говорит о чем-либо.

Так что остается лишь в очередной раз констатировать необъективность американских СМИ.