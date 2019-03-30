Американский лидер то грозит санкциями, то жаждет общения

Президент США, ранее потребовавший от российских военных "убраться" из США, видимо, решил сменить тактику.

Дональд Трамп не исключил возможного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции во Флориде.

"Мы будем говорить о социализме. Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си",

– цитирует политика агентство Reuters.

Напомним, ранее американцы пригрозили Москве санкциями после прибытия российских военных в Каракас. Позже к недовольным присоединилась и Бразилия.

"Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства, способствующие страданиям венесуэльского народа, должны быть устранены",

– заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.