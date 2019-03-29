Российских военных попросили из Венесуэлы

Нашим специалистам пора домой, считают в Бразилии

Военные специалисты из РФ должны покинуть Боливарианскую республику, если они поддерживают режим Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил бразильский министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.



"Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет еще большая трагедия для Венесуэлы, еще больше людей будут голодать и бежать из страны. Любые обстоятельства, способствующие страданиям венесуэльского народа, должны быть устранены",

– сказал дипломат (цитируется по ТАСС).

Он выразил надежду на то, что в Москве поймут, что единственный выход из кризиса в Венесуэле – проведение выборов под руководством временного правительства во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. По словам Араужу, Бразилия хотела бы обсудить кризис в соседней стране с КНР и Россией в двустороннем формате. Пекин и Москву попытаются убедить в том, что мирный переход власти в Венесуэле отвечает в том числе и их интересам, с учетом того, что страна является крупным производителем нефти.

Накануне скорейшего вывода российских военных из Венесуэлы потребовал и президент США Дональд Трамп. Позже спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Николаса Мадуро. По его словам, Россия заплатит за это определенную цену, например, против нашей страны могут вновь ужесточить санкции, передает BBC.

На эти заявления в российском МИДе ответили, что наши специалисты пробудут в республике "столько, сколько им понадобится, и столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы". Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова указала на то, что пребывание наших военных в стране основывается на межправительственном соглашении о военно-техническом сотрудничестве, которое "никто не отменял".

Венесуэльская пресса сообщила, что 23 марта в аэропорт Каракаса прибыли самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 российскими военнослужащими на борту и 35 т груза. Эту информацию подтвердил председатель Конституционной ассамблеи республики Дьосдадо Кабельо. Во вторник, 26 марта, МИД России опубликовал заявление, в котором говорилось, что специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией страны и двусторонним межправительственным соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года.