"Что не так?": Захарова вогнала американца в краску

Оппонент сконфузился и онемел

Острой на язык спикеру МИД Марии Захаровой по праву можно приписать авторство многих крылатых выражений. Чиновница, подметившая, что президент Украины Петр Порошенко ошибся дверью четыре года назад, на сей раз отчитала американского журналиста, оборвав того на полуслове.

"Уточняющий вопрос по поводу контингента российских специалистов", – не успел репортер CNN закончить фразу, робко промямлив "в Венесуэле", как его осадила Захарова.

"Почему вас так это беспокоит?" – тут же парировала она, пишет "РЕН ТВ". Журналист попытался увильнуть: мол, "это очень интересные новости". Тогда официальный представитель российского министерства задала уточняющий вопрос: "Нет, почему это так беспокоит Соединенные Штаты Америки?"

Американец вконец сконфузился. Краснея под пристальным взглядом грозной блондинки-дипломата, начал оправдываться, что представляет не США, а канал. На это Захарова отметила, что присутствие российских специалистов в Венесуэле – для Вашингтона "болезненный вопрос", и в который раз переспросила: "А что не так?"

"Что с этим не так? Вот приехала жена Гуаидо к Трампу. Ну и приехала. Сидят разговаривают. Что не так с российскими специалистами? В чем проблема? Право не нарушено, все сделано открыто, транспарентно. Никто ничего не скрывает",

– удивилась спикер внешнеполитического ведомства. Поразившись общемировой истерике, она заключила: "Если это укладывается в правовые рамки, это не должно никого волновать". Журналист практически онемел и с трудом выдавил: "Меня интересуют только факты". Как выяснилось, они не имеют к Москве никакого отношения, рассудила Захарова, после чего дала совет: "главное – не волноваться".

Двадцать шестого марта около ста российских военнослужащих, включая высокопоставленных лиц, прибыли в Венесуэлу. На следующий день глава Белого дома Дональд Трамп решил, что Россия должна освободить латиноамериканскую страну. Его заявлению Мария Захарова придумала название – "тотальное хамство".

"Заявлять России относительно того, что "уйдите из Венесуэлы", – это вообще уже за гранью, это тотальное мировое хамство",

– возмутилась спикер МИД в эфире "Эха Москвы", передает URA.RU.