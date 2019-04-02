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К границам РФ перебросят американские войска

Фото: flickr.com/The U.S. Army
Прибалты потребовали военной помощи из-за океана

Подразделения Вооруженных сил США должны присутствовать в прибалтийских республиках на регулярной основе. С таким заявлением выступил посол Эстонии в Польше и Румынии Эрик Мармей. Этот шаг может привести к резкому росту напряжения вдоль государственной границы РФ.

"Считаю очень важным, чтобы американское присутствие и флаг были во всех этих странах (Эстонии, Латвии и Литве). США ведут переговоры с Польшей по вопросу о расширении военного присутствия. От лица Эстонии скажу, что хотелось бы видеть этих солдат на ротационной и регулярной основе во всех странах Балтии",

приводит заявление дипломата ТАСС.

Представители двух других прибалтийских стран, выступая на брифинге в Вашингтоне, поддержали своего эстонского коллегу. Так, глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте попросила направить в регион как можно больше военных кораблей и самолетов.

"Расширенное передовое военное присутствие НАТО в основном является сухопутным. Чего нам не хватает, так это военно-воздушного и военно-морского усиления", – сказала Мурмокайте.

Фото: www.globallookpress.com

По словам руководителя группы политического планирования МИД Латвии Андриса Разанса, нужно наращивать силы НАТО на восточном фланге и сделать такое присутствие многонациональным. "Мы будем приветствовать дополнительное присутствие НАТО в нашем регионе. Однако это не должны быть национальные мероприятия", – отметил дипломат.

В 2015 г. руководство НАТО учредило шесть многонациональных командований в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии. Они занимаются подготовкой и проведением учений и обеспечением возможностей для развертывания на местах подкреплений НАТО. Командование альянса утверждает, что усилия по наращиванию присутствия НАТО в Восточной Европе являются "исключительно оборонительными" и что они "стали реакцией альянса на действия России в Крыму и на Украине".

Впоследствии альянс несколько раз принимал решения об увеличении численности войсковых подразделений в странах, непосредственно граничащих с Россией. В ответ наша страна разместила вдоль западной границы дополнительные дивизионы зенитно-ракетных систем С-400.

Андрей ФИЛАТОВ
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