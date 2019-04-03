Западу не следует дразнить Москву ракетами и самолетами

РФ готова отреагировать на новые программы вооружения в Европе. Действия России будут "симметричными, но не затратными". С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.



"Мы знаем прекрасно, какие существуют сегодня программы вооружений, эти программы вооружений отнюдь не нацелены на то, чтобы бороться с терроризмом, <...> они выстраиваются по схемам холодной войны",

– заявил дипломат, выступая на заседании в Общественной палате, посвященном отношениям России и НАТО (цитируется по РИА "Новости").

По словам Грушко, и в Москве, и в Брюсселе постоянно говорят о необходимости наладить диалог, но когда дело доходит до практического воплощения, возникают трудности. Проблемы создает неготовность руководства Североатлантического альянса идти на военные контакты.

Руководству РФ, Кроме того, не нравится инициатива НАТО по увеличению военного присутствия в Черном море для сдерживания нашей страны.

"Ситуация с (Керченским) проливом и судоходством хорошо известна. Позиция России (по этому вопросу) последовательна и тоже хорошо известна", – приводит РБК слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам представителя Кремля, непонятно, что НАТО "имеет в виду", рассуждая о неприемлемом поведении России в регионе.

Пакет антироссийских мер, как ожидается, будет утвержден на саммите министров иностранных дел стран, входящих в альянс, который открывается сегодня в Вашингтоне. В альянсе раскрыли некоторые детали принимаемых мер.

"Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", – заявила на брифинге постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Ее выступление доступно на официальном канале Госдепартамента США в Youtube.

Расширение НАТО и размещение нового вооружения в Европе – один из камней преткновения в отношениях между Россией и Организацией Североатлантического договора. Отношения между странами могут ухудшиться еще сильнее, если НАТО отправит дополнительные силы в район Азово-Черноморской акватории для "защиты свободного судоходства".