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"Единая Россия" создала в Севастополе "народную карту"

Фото: www.globallookpress.com
Партийцы принимают жалобы жителей города-героя

О разбитых дорогах, "израненных" тротуарах, замусоренных парках и аварийной канализации, обещанный ремонт которой растянулся на долгие годы, можно рассказать в режиме реального времени. Для этого требуется лишь наличие смартфона с интерактивной "Картой проблем Севастополя", которую представили единороссы. На нее можно нанести "болевые" точки города, а также узнать об имеющиеся проблемах, устранением которых займется представитель партии власти, ответственный за данный участок. 

По словам секретаря Севастопольского реготделения ЕР, депутата Госдумы Дмитрия Саблина, сообщить о нуждающейся в ремонте зоне можно по ссылке problemsevastopol.ru или через сайт "Единой России", где размещена "народная карта". При этом важно не только поведать о проблеме, но еще и описать ее.

"Сервис автоматически аккумулирует загруженные материалы и отправляет их модератору. После чего проблемы и материалы к ним поступают депутатам фракции "Единой России" в муниципалитетах города для формирования обращений в исполнительные органы власти",

– объяснил парламентарий, передает крымский новостной портал INформер. Саблин добавил, что поступающая от севастопольцев информация будет направлена правительству, в Совфед и Госдуму. Сейчас на карте отмечено более 200 объектов. 

Дмитрий Саблин. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Задачи будут поставлены перед местными законодателями. Если их полномочий будет недостаточно, за дело возьмутся представители нижней палаты парламента и Законодательного Собрания города.

Площадкой, с помощью которой "севастопольцы, без преувеличения, смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны", назвал карту секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Ему показали карту в конце февраля, когда он находился в городе-герое с рабочим визитом. 


Елена ПОДОЛЬКО
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