Надежды Польши на ядерную войну Запада с Россией оказались тщетными

Никто не собирается жертвовать собой из-за много возомнившей о себе Варшаве

Польша страдает какой-то манией, когда бредит нападением России на нее. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака.

"В Польше, как заведённые, обсуждают возможность нападения на неё России. Мания какая-то. Нет такой возможности",

– высказался Пушков о паранойе польских военных.

Сенатор считает, что полякам нужно осознать свое истинную роль в геополитике: это заштатная и мало кому интересная европейская страна. Так что никто на нее нападать не станет.

В Польше, как заведённые, обсуждают возможность нападения на неё России. Мания какая-то. Нет такой возможности. Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на неё не зарится. Конечно, тогда становится ясен ее подлинный вес - обычной, рядовой европейской страны. Но привыкнуть надо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 апреля 2019 г.

Накануне Скшипчак сказал, что в силу своего "географического положения", то есть близости России, страна находится в опасности. Дескать, Москва готова развязать войну с ней, даже не предупредив об этом.

"Не нужно быть большим стратегом, чтобы увидеть, что в столкновении с российской военной махиной никакая армия в Европе, включая польскую, в одиночку не имеет никаких шансов", – сказал он.

А поскольку у Польши нет сил тягаться с могучим соседом, то остается рассчитывать на ядерную поддержку НАТО. По мнению генерала, ради своих польских союзников альянс не пожалеет даже ядерной бомбы.

Столь самонадеянное заявление Скшипчак определенно имеет под собой основания, однако с некоторыми оговорками, полагает глава Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Он уверен, что Запад работает над сценарием ядерной войны с Россией на территории третьего государства. Однако речи о стратегическом ударе по РФ нет. По его словам, США допускают возможность применить локальные ядерные боеголовки сверхмалой мощности, способных уничтожить особо прочные сооружения, углубленные в землю. На стратегический удар американцы не решатся по одной простой причине.

"США отчетливо понимают одну простую вещь, что в случае, если они нанесут по нам ядерный удар, ядерный удар получат они сами",

- цитирует Сивкова РИА "Новости".

Что касается вариантов мест для локальной ядерной войны США и РФ, то тут может быть не только Польша, но и Эстония, и Латвия, и Литва. То есть вся Прибалтика. А если говорить рассматривать вопрос шире, то США могли бы решиться на такую войну в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. При этом эксперт заметил, что ради Польши и Прибалтики американцы точно не захотят погибать.