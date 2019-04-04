Севастопольцы стали чаще обращаться в "Единую Россию"

Жители города-героя доверяют новому руководителю реготделения партии

Кадровые перестановки в рядах севастопольского отделения "Единой России" горожане, по всей вероятности, ждали давно. Иначе как объяснить возросшее в разы количество обращений. После того как в конце февраля отделение возглавил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, на его имя посыпались письма с просьбами.

С того времени поступило более 30 посланий, причем значительная часть из них – коллективные. Как оказалось, болевыми точками города-героя являются жилищные проблемы. Жалобы, в основном, касаются состояния квартир, полученных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, и незаконного выселения из общежитий. Также сложности возникают с вводом в эксплуатацию ЖК, фундамент которых был заложен еще в украинском Севастополе, отметил новый секретарь во время личного приема граждан.

"Люди попадают в ситуацию, когда по украинским законам они могли строить, но идет категорическое несоответствие российским законам. Мы считаем, что закон надо в любой ситуации определять и смотреть, что лучше для человека. У нас есть 6-ФКЗ о присоединении Севастополя и Крыма, и мы в первую очередь должны руководствоваться им",

– заявил единоросс. Ответ партии не заставил долго ждать. Часть обратившихся вздохнули спокойно: жилищно-строительный кооператив "Геракл" добился пересмотра дела о целевом назначении участка с многоэтажкой, которая в ближайшем будущем будет введена в эксплуатацию.

На днях, 2 апреля, были подведены итоги проделанной с февраля работы ЕР. Добиться поставленных целей, подчеркнул Саблин, удалось, в том числе, благодаря исполнительной власти.

"Главная задача партии – работать на благо людей. Все остальное – имидж, популярность и так далее – вторично. Если удается помочь хотя бы одному человеку, это уже пусть маленькая, но победа", – констатировал парламентарий, напомнив, что в этом году страна отмечала пятилетие присоединения новых территорий. За это время, заключил он, проделана большая работа, однако многое еще впереди.

"Есть целый пласт проблем, которые еще предстоит решить. Трудностей мы не боимся",

– подытожил партиец.

Севастопольцы – активные участники городской жизни. Накануне ЕР запустила "народную карту", на которой они могут отмечать проблемные места населенного пункта, указывая на них органам власти.

Вместе с новой "опцией" действует также приложение "Учет мнения". Его название вполне оправдано. На площадке интернет-платформы горожане обсуждают недочеты и голосуют за благоустройство того или иного объекта в рамках программы "Городская среда".