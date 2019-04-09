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Меркель пропустила встречу с Мэй

Тереза Мэй и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ бросила гостью у парадного подъезда

Сошлись две самые влиятельные на политической арене особы. Тереза Мэй отправилась на поклон к своей коллеге Ангеле Меркель в Германию. Визит британского премьера был согласован. Однако гостья в который раз стала заложницей ситуации, попав в неловкое положение.

Фрау Меркель напрочь забыла о Мэй, даже встречать ее не вышла. На кадрах, опубликованных The Independent в Twitter, отчетливо видно, что глава кабмина Соединенного Королевства как бы застала принимающую сторону врасплох.

Красную дорожку для визитерши расстелили, но продефилировать по ней Мэй пришлось в одиночку. Она не растерялась и проследовала внутрь, за ней, вероятно, поняв, что к чему, рванули журналисты. 

Реабилитации ради, дабы сымитировать радушную встречу, Меркель вывела гостью на улицу, где у парадного подъезда состоялась фотосессия с крепким рукопожатием. 

Напомним, сегодня, 9 апреля, Тереза Мэй договаривалась о переносе даты Brexit на 30 июня сначала с канцлером ФРГ, затем – с французским лидером Эммануэлем Макроном.

По последней информации, парламент Великобритании поддержал ее решение. За проголосовали 420 депутатов против 110. За развитием событий следит Sky News.

Ксения АНДРЕЕВА
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