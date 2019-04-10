Война между Россией и Украиной начнется из-за Крымского моста

Киев откровенно нарывается

Если украинские корабли хотя бы еще раз попробуют с нарушением правил пройти через Керченский пролив к Крымскому мосту, то последствия будут намного хуже тех, что были после прошлогоднего "керченского инцидента". Об этом заявили в Совете Федерации РФ.

В специальном заявлении верхней палаты парламента, приуроченного к 70-летию существования НАТО, подчеркивается, что Киеву хорошо известны правила прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив, которым он исправно следовал до 25 ноября 2018 года. Повторные нарушение установленных норм могут привести к военному конфликту.

"Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО",

– сказано в тексте.

В Совфеде считают, что ситуация могла бы успокоиться, если бы РФ и НАТО вели полноценный диалог. Но альянс сам свернул все существовавшие ранее форматы и каналы общения, хотя тем для разговора накопилось немало.

В ноябре 2018 г. два артиллерийских катера и буксир ВМФ Украины пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Они были задержаны с применением оружия кораблями российской Погранслужбы. После прохода к якорной стоянке перед Крымским мостом украинские корабли были заблокированы.