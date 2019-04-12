Вашингтон признал неэффективность антироссийских рестрикций

В политических кругах Соединенных Штатов все больше зреет разочарование от введенных в отношении России санкций, которые не привели к желанному успеху. Также американцам не удалось, как в случае с Украиной, сменить власть в РФ, а давление на Москву привело к обратному результату – российское общество от этого лишь сильнее консолидируется.

Так прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев недавнюю статью в The Wall Street Journal за авторством бывших высокопоставленных американских политиков, в которой говорится о том, что Вашингтону необходимо разработать иной подход по взаимодействию с Москвой, дабы снизить риск ядерного конфликта и повысить уровень безопасности.

Эксперт отмечает, что большая часть американских санкций введена в связи с ситуацией на Украине, но с 2014 г. позиция Российской Федерации в отношении Незалежной никак не изменилась. И это крайне раздражает правящий класс в Штатах, политики находятся в нетерпении, учитывая тот факт, что на протяжении долгих лет в американском сознании преобладала идея смены режимов путем усиления давления, считает Васильев.





По его словам, в Вашингтоне предполагали, что украинский Майдан конца 2013-го и начала 2014 г. получит продолжение и в России.

"На сегодняшний день растет понимание, что это направление является не только бесперспективным, а наоборот достигает противоположных целей. Вместо ослабления в России происходит политическая консолидация", – сказал в интервью "Известиям" политолог.

Теперь в США появляется другая точка зрения, а именно – добиться своих целей путем диалога, используя "пряник" и, таким образом, размягчая страну изнутри, пояснил американист нашумевшую статью экс-госсекретаря Джорджа Шульца, бывшего министра обороны Уильяма Перри и экс-сенатора Сэмюэла Нанни.

Однако пока что такие метаморфозы происходят лишь с теми политиками, которые давно покинули свои государственные посты. На сегодняшний момент в Штатах доминируют "ястребы".

