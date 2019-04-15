"Единая Россия" проследила за исполнением нацпроектов в Марий Эл и Чувашии

Партийцы обнаружили замечания и выработали рекомендации по их устранению

Группа контроля "Единой России" продолжает следить за реализацией национальных проектов в регионах страны. После Владимирской области партийцы с инспекцией отправились в Республику Марий Эл. Отчет о проделанном пути получит председатель ЕР Дмитрий Медведев. Замечания и рекомендацию по итогам третьей поездки в Чувашию единороссы направили главе региона Михаилу Игнатьеву.

В списке явных "минусов", как и в первом случае, – недостаточная открытость информации о нацпроектах. В Марий Эл ко всему прочему ограничен доступ к ней, сообщил замкоординатора группы, депутат Госдумы Денис Москвин, отметив контраст в реализации между разными населенными пунктами. В пример привел голосование жителей за благоустройство того или иного объекта в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В первые месяцы года оно прошло в трех муниципалитетах.

"При этом в Козьмодемьянске в голосовании приняли участие всего лишь 202 человека. К сравнению – в Йошкар-Оле проголосовали свыше 27 тыс. человек. Связано это с тем, что раздел для голосования был "запрятан" на официальном сайте администрации, и неподготовленному человеку сложно было его найти",

–заявил парламентарий. После мониторинга в Чувашии он призвал секретарей местных отделений "Единой России" активнее включаться в процесс.

В регионе, по его словам, выявлены проблемы с лекарственным обеспечением онкобольных. Производители не поставили препараты вовремя, о чем теперь известно члену комитета Совфеда по социальной политике Владимиру Круглому. Он в свою очередь пообещал разобраться в ситуации.

"Для онкологических больных задержка начала химиотерапии расценивается как чрезвычайная ситуация", – констатировал Круглый.

Среди существенных недостатков, которые обнаружились во время партийных экспедиций, также отмечаются разбитые дороги и "разросшиеся" свалки, нехватка медицинских кадров, отсутствие капитального ремонта школ и других образовательных учреждений. Кроме того, не хватает системы общественного контроля, создать которую предложил заместитель координатора группы, член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко.

"Сегодня мы прошли по аллее здоровья в зоне отдыха "Сомбатхей" и увидели, что асфальт, который положили сравнительно недавно, уже потрескался. Это означает, что тот орган, который выполнял функции контроля, недосмотрел",

– пояснил сенатор, отметив, что впредь каждый нацпроект будет курировать отдельный депутат "Единой России". При этом центром мониторинга станет общественная приемная руководителя партии. Кравченко напомнил, что в группу контроля входят представители нижней и верхней палат парламента, которые определяют, где "можно скорректировать законодательство для реализации нацпроектов".

О создании реестра малоимущих семей в сельской местности рассказал член комитета Госдумы по контролю и регламенту Дмитрий Сватковский. Данный перечень, подчеркнул он, поможет разработать эффективную программу по борьбе с бедностью.

"В каждом субъекте РФ должен быть проведен анализ и создан реестр малоимущих семей, в первую очередь, которые живут ниже прожиточного минимума", – заявил законодатель. По его мнению, это должна быть многоуровневая политика, а не только финансовая поддержка.