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В РФ ответили "на враждебную сущность НАТО"

Фото: www.globallookpress.com
В Москве разрыв отношений признали закономерным

Отказ Организации Североатлантического договора от "позитивной повестки" – не повод для печали, уверен президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Он напомнил, с какой целью создавался блок НАТО.

"Эта организация формировалась как враждебная тогда еще Советскому Союзу. Это военный блок",

– пояснил собеседник в эфире НСН, отметив, что альянс и не думал урезать военную мощь, продвигаясь все ближе к российским рубежам. "Вялотекущее сотрудничество" Ивашов назвал мифическим. Оно, по его словам, "было лишь легендированием наращивания военной мощи у наших границ".

"Так что это вынужденный шаг и ответ на враждебную сущность НАТО, на подготовку военных действий против России", – резюмировал российский офицер.

Владимир Джабаров. Фото: www.globallookpress.com

По мнению первого зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, сбой в отношениях произошел не в одночасье. К нему привел длительный процесс, который начался более 10 лет назад. А в данный момент времени наблюдается "пик этого охлаждения".

"Поэтому любой наш шаг расценивается как агрессия, нам не верят или стараются сделать вид, что нам не верят", – цитирует сенатора РИА Новости. 

После прекращения сотрудничества безопасность Европы как никогда уязвима, заявил замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, объяснив сложившуюся ситуацию прошлогодним документом. В июле 2018-го "заговорщики" НАТО приняли итоговую декларацию, в которой есть несколько слов в адрес России.  

"На нее [РФ] возложена ответственность за похолодание отношений, обвинения в попытках подорвать демократические институты в западных странах и влиять на политические процессы. Разумеется, в кризисе на Украине виноваты мы. Мы же, по их словам, усугубили ситуацию в Сирии", 

– рассказал политолог в интервью "URA.RU", подчеркнув, что воинственная и обвинительная риторика никуда не денется, поскольку "Западу выгодно иметь оппонента на международной арене". Так что можно смело утверждать, что "ухудшение отношений вдохнуло новую жизнь в НАТО".

Александр Грушко. Фото: www.globallookpress.com

Новая неделя началась с вполне ожидаемых, хоть и недобрых вестей. В понедельник, 15 апреля, замглавы МИР РФ Александр Грушко объявил об охлаждении отношений между НАТО и РФ. Конец сотрудничеству наступил по гражданской и военной линиям. 

Ксения АНДРЕЕВА
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