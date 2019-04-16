Запад начал наступление на Лукашенко

Лидера Белоруссии идеологически обрабатывают антироссийски настроенные соседи

Запад потихоньку приступает к воплощению своей мечты по разъединению Белоруссии и России. Пока сделаны осторожные и чисто символические шаги. Так, Польша пригласила белорусского лидера Александра Лукашенко на 80-летие начала Второй мировой войны, не удостоив такой чести российского главу Владимира Путина. Зовут Батьку и на экономический саммит в Брюсселе "Евросоюз – Восточное партнерство". А с начала прошлой недели в Белоруссии активно обсуждают возможный визит Лукашенко в Литву на похороны белорусского революционера Кастуся Калиновского, возглавлявшего Польское восстание 1863 года.

Пока ни одно из этих приглашений Лукашенко не принял, но и не отказал. Батька продолжает играть в молчанку с западными странами и параллельно выступает с жесткими выпадами в адрес России. Но Евросоюз и НАТО время не теряют, европейские политики обсуждают способы повлиять на Лукашенко и его окружение, заявила бывший министр обороны Литвы, ныне депутат Сейма Раса Юкнявичене.

"В контексте НАТО, в контексте Европейского союза идет дискуссия: возможно ли, что Александр Лукашенко имеет в руках хотя бы долю суверенитета, чтобы повернуть ситуацию в сторону белорусских интересов, а не интересов Кремля",

– сказала она в беседе с Belsat News, очевидно, имея в виду под "белорусскими интересами" западные.

По ее словам, Россия уже начала "аннексировать" Белоруссию, ее независимость все больше становится "формальностью". И поэтому, видимо, самое время напомнить белорусам про революционера Калиновского, поднявшего восстание против Российской империи, считает Юкнявичене. Теперь решение за Лукашенко: если он согласится, то это, безусловно, будет еще одним "звоночком" для Москвы. Независимый политолог Александр Асафов в беседе с "Утром" выразил мнение, что Запад хочет "перевербовать" Лукашенко малой ценой.

"Кроме исторических мероприятий его соседям (Польше и Литве. – Прим. "Утра") и фактически участникам антироссийского фронта ему нечего предложить. Их предложение выглядит привлекательно, но оно пустое по наполнению. Там нет никакой сверхценной идеи для Белоруссии. Ни открытой экономической помощи, ни взаимодействия. Там нет ничего, кроме попытки его перевербовать идеологически",

– сказал Асафов.

При этом лидер Белоруссии понимает, что, пойдя на поводу у людей, занимающих абсолютно антироссийскую позицию, он не обретет среди них верных союзников, которым нечего предложить Минску. А вот дружбу с Россией он либо сильно испортит, либо вообще потеряет. По мнению эксперта, Лукашенко продолжит шантажировать Россию своей лояльностью, но при этом не переходя красную черту.

"Если он дальше пойдет по этой дорожке, то придет к тому, что пережил его коллега из Украины по фамилии Янукович. Он это тоже понимает прекрасно", – заключил Асафов.

России к такому поведению Батьки не привыкать. Москва прекрасно понимает, кто есть Александр Григорьевич, знает всего его специфические особенности поведения и готова к гораздо более радикальным проявлениям недружественного поведения, подчеркнул политолог.