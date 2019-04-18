То, о чем давно говорят в России, наконец прозвучало вслух на Западе

В Евросоюзе признали очевидное – США держат европейские страны на коротком поводке и не дают полной свободы при принятии важных решений, например в вопросе санкций против России. О жесткой политике Вашингтона в отношении ЕС рассказал итальянский депутат города Венето, член ассоциации "Друзья Крыма" Стефано Вальдегамбери, который участвует в Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму.

По его словам, от американского гнета страдает Италия, которая всегда выступала за снятие антироссийских санкций. По его словам, Рим не может наложить вето на них из-за внешнеполитического давления, исходящего из Белого дома. То же самое касается и остальных членов Евросоюза.

"Нашу свободу нельзя назвать полной, она обусловленная… Мы никогда не можем выйти за определённую линию, мы никогда не можем поставить определенные вопросы, они никогда не обсуждаются… Европейский союз не является политическим союзом с собственной автономией, способным говорить "да" или "нет" по тому или иному поводу",

– цитирует Вальдегамбери РИА "Новости".

По словам Вальдегамбери, результаты такой странной дружбы США и ЕС способны привести к попранию международным норм. Яркий пример тому – Украина с ее "черными списками" побывавших в Крыму людей. Депутат заявил, что Киев уже подал на него жалобу МИД Италии из-за поездки на ЯМЭФ. Более того, украинские власти не брезгуют и личными угрозами к тем, кто ездит на полуостров после его воссоединения с РФ.

"Это то, чего я принять не могу. И прежде всего потому, что все эти действия украинских властей происходят с благословения Европы и Соединенных Штатов, которые продолжают представлять нам законным то, что таковым не является", – заявил Вальдегамбери.

Он подчеркнул, что хочет видеть Евросоюз способным самостоятельно говорить "да" или "нет".

Ранее "Утро" писало о том, что инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе внес раскол в ЕС. Некоторые страны, включая Германию и Францию, с большой неохотой вводили новые санкции против Москвы, а Финляндия и Италия и вовсе блокировали их.

Пятый по счету Ялтинский международный экономический форум стартует в четверг, 18 апреля. Предполагается, что на будут заключены контракты на общую сумму более 160 млрд рублей. Об этом накануне заявил "Известиям" сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров.