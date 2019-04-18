Ким Чен Ын приедет в Россию

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Встреча руководителей двух стран состоится в ближайшие две недели.
Подготовка визита главы КНДР идет полным ходом. Об этом сегодня сообщили в
Кремле.
"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля",
– говорится в официальном анонсе мероприятия на сайте главы государства.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча находится на стадии подготовки, пока что точные дата, время и место ее проведения не известны, передает РИА "Новости".
Ранее на этой неделе южнокорейские СМИ сообщили, что "долгожданный саммит" России и КНДР состоится 24 апреля на Дальнем Востоке. Также отмечалось, что лидер КНДР может отправиться в Россию на бронированном поезде, передает ТАСС.
Накануне в администрации президента РФ не смогли уточнить, пройдет ли встреча во Владивостоке или другом городе.
"Она (встреча) может быть в любом месте, подготовка ведется активно", – сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
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