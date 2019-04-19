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Россия предложила запретить ядерную войну

Фото: mil.ru
США отказались разговаривать на эту тему

Москве и Вашингтону следовало заключить соглашение о недопущении вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. С такой инициативой выступила наша страна, но не получила никакого ответа от американской стороны.

В октябре 2018 г. российские дипломаты передали в США проект совместного заявления президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В документе отмечалось, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому "она никогда не должна быть развязана". Поэтому Москва предложила прописать все необходимые меры для предотвращения как намеренного, так и случайного применения ядерного оружия, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники.

С тех пор Вашингтон так и не удосужился ответить на антиядерное предложение. При этом представители США заявляют о готовности совместно с Россией участвовать в переговорах по контролю над вооружениями, отмечает "Царьград".

"США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поддается проверке и исполнению; включает в себя партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства",

– заявила пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Американцы считают достаточно эффективным механизмом прошедшие в Женеве 3–12 апреля двусторонние консультации по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако взять на себя обязательства о неприменении ядерного оружия Вашингтон отказывается.

В обновленной версии национальной ядерной стратегии США говорится о том, что страна будет наращивать число ядерных боеголовок, необходимых в качестве средства сдерживания. Кроме того, Вашингтон оставляет за собой право на превентивное применение ядерных бомб.

Осень прошлого года США заявили о нарушениях Россией Договора о ликвидации ракета средней и меньшей дальности, который не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров. В феврале этого года глава Белого дома Дональд Трамп сообщили о начале процедуры выхода из соглашения.

Его российский коллега Владимир Путин на это сказал, что Москва отвечает зеркально и тоже приостанавливает участие в договоре. Все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты" и что Москва не будет втягиваться в затратную гонку вооружений, подчеркнул российский лидер.

Андрей ФИЛАТОВ
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