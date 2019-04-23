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Кремль
выжидает первых шагов от избранного главы Украины Владимира Зеленского и не
собирается спешить с началом диалога. Об сообщил помощник президента РФ Юрий
Ушаков.
По его словам, до официального вступления Зеленского в президентскую должность Москва не будет разговаривать с ним. Также в Кремле ждут оглашения окончательных результатов подсчета голосов на украинских выборах.
"Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие первые шаги предпримет новый президент", – цитирует Ушакова ТАСС.
Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять Зеленского с победой на выборах, как это делают лидеры остальных стран. По его словам, вчерашнему комику предстоит делом доказать, что он заслуживает руководить Украиной.
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