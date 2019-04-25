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Полный восторг: Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Оба лидера назвали встречу конструктивной

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину корейский меч в знак поддержки Москвы Пхеньяном.  

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за подарок и добавил, что по российскому народному поверью, дарить оружие считается – плохая примета. Поэтому российский лидер дал своему северокорейскому коллеге монетку, чтобы символически "купить" меч.

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже получил от Путина подарок.

"Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками", –

рассказал ТАСС пресс-секретарь Владимира Владимировича Дмитрий Песков.

Известно, что Ким Чен Ын путешествует на специальном бронепоезде, а стаканы с подстаканниками в России традиционно ассоциируются именно с путешествиями по железной дороге. Так что подарок получился весьма символическим и полезным.

Во время приема в честь визита Ким Чен Ына Владимир Путин поднял тост за укрепление дружбы между двумя государствами, благополучие народов и за здоровье председателя КНДР, отмечает "МК". 

На прощание Ким помахал Путину рукой, сообщает "Лайф".

Первый в истории саммит лидеров России и Северной Кореи прошел сегодня во Владивостоке. Переговоры шли 3,5 часа, из них почти часа Ким Чен Ын и Владимир Путин беседовали наедине, напоминает "МИР 24".   

Валентина МАЙОРОВА
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