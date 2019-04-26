США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия

Ведущим странам мира следует отказаться от смертоносных вооружений, которые грозят уничтожением всего человечества. С таким предложением выступил глава Белого дома. Оно прозвучало через несколько дней после того, как аналогичную инициативу выдвинула Россия.



"Сегодня я видел, как президент (Владимир) Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать (США) с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него",

– заявил президент США в интервью телеканалу Fox News.

За несколько часов до этого другой американский телеканал, CNN, сообщил, сославшись на источники в окружении Трампа, что президент намерен подготовить проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, который подразумевал бы участие в нем России и Китая. "Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет", – сообщил журналистам неназванный источник.

Чиновник также добавил, что администрация стремится "предоставить варианты президенту как можно скорее". По его словам, ни при одном предшественнике Трампа такие попытки не предпринимались.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на российских дипломатов сообщили, что Москва еще прошлой осенью предложили США разработать и заключить соглашение о недопущении вооруженного конфликта с применением ядерного оружия. При этом представители МИДа отметили, что реакции с американской стороны так и не последовало, передает "Свободная пресса".

Предложенное Вашингтоном соглашение может прийти на смену заключенному между США и РФ Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

В феврале США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), действовавшего с июня 1988 года. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в невыполнении условий договора: по мнению американской стороны, РФ разрабатывает новое оружие в нарушение договора о РСМД. Россия все обвинения отрицает; 2 февраля президент Владимир Путин также объявил о выходе из договора.