Кремль мечтает перессорить членов НАТО между собой, уверены в Вашингтоне

Предложив Турции зенитно-ракетные комплексы "Триумф", Россия подстроила "стратегическую уловку", направленную на раскол между Анкарой и ее западными союзниками. Такое мнение высказали в Пентагоне.



"Российская агрессия в Грузии, на Украине и в Сирии ослабила безопасность Турции. Агрессивное предложение со стороны России – это стратегическая уловка, нацеленная на то, чтобы посеять раскол между Турцией и Западом с помощью С-400",

– заявил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон. Его слова приводит ТАСС.

В Вашингтоне все еще не теряют надежд на то, что турецкие власти "образумятся". "Мы искренне надеемся на то, что Турция сделает выбор в пользу отказа от С-400, обеспечит защиту своего воздушного пространства с помощью систем, совместимых с техникой НАТО, и сохранит свои инвестиции в программу F-35", – отметил спикер Пентагона.

В свое заявление он добавил сентиментальную ноту, отметив, что США прожили с Турцией 70 лет в горе и радости в качестве союзников по Североатлантическому альянсу. Эти отношения Вашингтон намерен сохранить и впредь.

В ноябре 2016 г. стало известно о том, что Анкара намерена купить у Москвы комплексы С-400. В сентябре 2017-го власти РФ официально подтвердили факт заключения контракта. Согласно условиям сделки Анкара получит четыре дивизиона ЗРК и заплатит за это $2,5 миллиарда. Часть комплексов Турция оплатит сама, часть – за счет российского кредита. Контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки. Первая партия вооружения будет отправлена в Турцию уже этим летом. Контракт будет полностью исполнен до конца года.

Вашингтон всеми силами пытается сорвать эту сделку. Госсекретарь Майкл Помпео ранее предупредил власти Турции о том, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Одновременное использование этих вооружений технически невозможно, указывают в США.

Турецкие власти заявляют о том, что имеют полное право самостоятельно решать вопросы, связанные с национальной безопасностью. В случае отказа США от продажи туркам F-35 Анкара может обратиться за аналогичными самолетами к другим странам.