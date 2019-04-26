Старому Свету стоит задуматься о намерениях заокеанского партнера

По вине американцев континент может в любой момент превратиться в ядерный полигон. Такой сценарий станет катастрофой для человечества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



"США намерены разместить в Европе новые ядерные авиабомбы варьируемой мощности и повышенной точности. Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как оружие поля боя. Это означает, что США сознательно понижают порог применения ядерного оружия, целенаправленно увеличивая риск возникновения ядерного конфликта с катастрофическими последствиями",

– сказал дипломат, выступая на брифинге в Москве. Его слова приводит РИА "Новости".

Рябков обратил внимание европейских политиков на то, что именно их заокеанский партнер по Североатлантическому альянсу "рассматривает территорию Европы в качестве поля боя с применением ядерного оружия". Замглавы внешнеполитического ведомства призвал зарубежных политиков "задуматься" над этим.

Выступая перед журналистами, Сергей Рябков также назвал возможную дату прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По всей видимости, это случится 2 августа 2019 года.

"Мы много говорили с американскими коллегами на разных этапах обсуждения тематики ДРСМД, когда еще, на наш взгляд, существовала возможность на разумной основе выйти на договоренность, которая бы позволила этот договор сохранить. Однако принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения", – с сожалением констатировал дипломат.

Ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен предложить Китаю и России совместный отказ от использования ядерных вооружений. В окружении главы государства отметили, что, по мнению Трампа, "контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет".

Предложенное Вашингтоном соглашение может прийти на смену заключенному между США и РФ Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

В феврале США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), действовавшего с июня 1988 года. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в невыполнении условий договора: по мнению американской стороны, РФ разрабатывает новое оружие в нарушение договора о РСМД. Россия все обвинения отрицает; 2 февраля президент Владимир Путин также объявил о выходе из договора.