Призывая Москву с Пекином отказаться от ядерного оружия, Вашингтон продолжает наращивать свой арсенал

Стянувший идею РФ президент США Дональд Трамп блефует, полагает главред журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. Речь идет о предложении американского лидера сложить ядерное оружие, которое он сделал мировым державам.

Между тем незадолго до этого в самих Штатах засекретили сведения о своем потенциале, напомнил эксперт. Да и разработку ракет в заокеанском государстве сворачивать не собираются.

"Если бы сейчас по мановению волшебной палочки во всем мире исчезло бы все ядерное оружие, то США получили бы тотальное военное превосходство над всеми странами мира. США опережают любую другую страну по количеству военных самолетов, дальнобойного высокоточного ракетного вооружения. Так что заявление Трампа – это пустые слова. Он просто выступил "за все хорошее против всего плохого",

– пояснил Мураховский в беседе с МК.

"Это просто слова", – вторил ему председатель Президиума "Офицеров России" Сергей Липовой, подчеркнув, что в передовых странах заявления Трампа давно воспринимаются как пустозвонство. Герой России предложил США начать с себя, тогда подключаться и остальные. Однако хитрый политик пропускает вперед Россию с Китаем – основных оппонентов США.

"Призвал бы уж тогда Францию, Великобританию и Пакистан – своих главных союзников – присоединиться к разработке нового соглашения по ядерному сдерживанию",

– заключил Липовой. Он отметил, что США предпочитают вести переговоры на языке ультиматумов, да и благие намерения – не их конек. А в данном контексте исключены братские отношения с Москвой.





