Вашингтон вытеснят с мировой арены

Гегемонии Штатов приходит конец.

Политика президента Дональда Трампа толкает страну в пропасть. Вашингтон ожидает грандиозный провал – как политический, так и дипломатический. Такого мнения придерживается профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт.

Эксперт отметил, что Америка стремительно теряет позиции на мировой арене. При это Уолт подчеркнул, что ситуацию усугубляет односторонний подход к внешней политике. К подобным действиям США привели назначения Джона Болтона советником по нацбезопасности, а Майка Помпео – госсекретарем, убежден профессор. Сегодняшние действия Вашингтона он сравнил с периодом, когда у власти был Джордж Буш – младший. Как известно, это время запомнилось рядом громких международных провалов, среди которых – война в Ираке. Об этом Уолт пишет в статье для Foreign Policy. Политика демонстрации силы вернулась и при Трампе.

По мнению профессора, это оттолкнуло недавних союзников американцев. Противники же, напротив, сплотились, как это было с Россией и Китаем. Все это привело к тому, что Вашингтон не может наладить диалог и найти решение важных международных проблем. Это касается торговой войны с Китаем, ультиматумов относительно ситуации в Венесуэле, отношений с КНДР и Ираном. Беспринципная политика Трампа не приносит положительного результата.

Пока Америка удерживает позиции благодаря роли доллара и финансовой системой, однако конец гегемонии близок. Если политика Трампа не изменится, страну ждет тотальное фиаско, заключил Уолт.