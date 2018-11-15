Пекину не нравится либеральный курс, который навязывают США и коллективный Запад

Россия и Китай в пику Соединенным Штатам могут построить новое мироустройство на консервативной основе, при этом КНР не намерена входить ни в какие военные союзы. Об этом заявил профессор Института международных отношений Фуданьского университета в Шанхае, эксперт клуба "Валдай" Чжао Хуашэн.

"Россия интересна Китаю прежде всего как самый влиятельный и близкий партнер в сохранении стратегической стабильности и безопасности мира, в построении нового мирового политического и экономического порядка, в поддержании справедливости и равноправия в международных отношениях", – сказал в интервью порталу "Лента.ру" китайский эксперт.

Одновременно он признал, что невозможно заменить продвигаемый США и Западом миропорядок, названный профессором "либеральным", которому противопоставил "консервативное" мироустройство, поддерживаемое Китаем и Россией.

"На самом деле с углублением политической раздробленности мирового сообщества общепринятый мировой порядок быстро ослабляется. Принять друг друга трудно, если не невозможно, и никто не сможет навязать свой вариант другому", – уверен Хуашэн.

По его словам, для Пекина важно экономическое сотрудничество с Москвой, потому что "Россия является самым большим экспортером нефти в Китай". Она же может стать и самым большим экспортером газа.

Что касается возможного военного союза между РФ и КНР, то здесь профессор подчеркнул, что Поднебесная придерживается принципа неприсоединения и каких-либо изменений данной политики не видно.

Накануне в СМИ появились результаты выводов американских военных и политических экспертов, утверждающих нерадостный факт для Вашингтона: армия США ослабела настолько, что, случись страшное, может потерпеть поражение в войне с Россией или Китаем. Авторы соответствующего доклада, подготовленного по заказу Конгресса, констатировали нехватку финансирования Пентагона и срочно призвали увеличить военный бюджет.

"Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших активов в своем следующем конфликте. В войне против Китая или России им может быть трудно одержать победу, и они, возможно, проиграют ее", – резюмируют американские спецы.

