Пекину надоело быть третьим

В новую гонку вооружений между Россией и Америкой, которая постепенно выходит за границы воздушного пространства, стремительно врывается Китай.

На данный момент Пекин успешно модернизирует свои стратегические бомбардировщики Xian H-6К и создает аналоги российских крылатых ракет Х-55 и Х-101. Есть на вооружении НОАК и эффективные противокорабельные ракеты, которые несут потенциальную угрозу авианосным группам.

Накануне Минобороны КНР объявило, что ВВС НОАК намерены расширить свое присутствие в космосе и создать стратегическую авиацию мирового класса. А немногим ранее Пекин поделился планами строительства стелс-бомбардировщика, наподобие B-2 Spirit.

Сообщается, что на первой стадии проекта планируется создать стратегическую авиацию, которая позволит решать задачи не только в воздушном, но и в космическом пространстве. А на второй стадии китайцы намерены построить совершенно новую систему военно-воздушных сил.

На данный момент Китай уже испытывает свою версию гиперзвукового "Кинжала". Российский комплекс, по данным СМИ, уже может наносить удары по целям в ближнем космосе, и очевидно, что китайцы хотят разработать что-то подобное.

На данный момент происходит только становление стратегической авиации Китая. Xian H-6К хоть и оснащены современной авионикой и средствами навигации, все же являются производной советского бомбардировщика Ту-16. Но если Китай построит свои стелсы, то они станут очень грозным оружием, так как эффективные ракеты у Пекина уже есть.

В США уже давно всерьез обеспокоены милитаризацией Китая и даже утверждают, что в скором времени китайцы "заткнут за пояс русских". Пентагон каждый год строчит доклады, как Пекин строит военные базы на спорных островах Спратли и угрожает американским кораблям.



Россия вопрос другой, в настоящее время это ближайший военный союзник Китая. Однако, по мнению некоторых экспертов, друзей у Пекина нет, а сами китайцы отстаивают только собственные интересы. Широко известный факт, что многие в Китае считают Владивосток (Хайшеньвэй по-китайски), Хабаровск и Благовещенск своей вотчиной и уверены, что русские вероломно забрали их северные территории, и рано или поздно все равно их вернут.

Было бы недальновидно считать, что создание стратегических ВВС Китая совершенно не касается России и представляет потенциальную опасность только для США.