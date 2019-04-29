Эксперты опасаются давления на Соединенное Королевство китайских коммунистов

Изолированная и не прислушивающаяся к союзникам Великобритания "может стать легкой добычей для Пекина", предупредил в своей колонке обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас.

По его мнению, Лондон мог бы дать "мощный отпор подъему китайской империи", однако страна сейчас ослаблена. Между тем автор считает, что у КНР тоже есть свои слабые места. Например, Запад обогнал китайцев по целому ряду направлений от военного арсенала до экономической сферы. "А особенно Китай уступает по такому показателю, как сила наших институтов и альянсов", – пишет Лукас.

В то же время отмечается, что в формате двухсторонних переговоров британцы вынуждены будут начинать со слабой позиции, поскольку Китай больше Великобритании по размерам, говорится в колонке.

"Но опасность заключается не только в том, что изолированной и сталкивающейся с проблемами Британией будет помыкать Коммунистическая партия Китая", – сокрушается автор.





По его словам, Лондон может потерять союзников и партнеров из-за своей позиции по КНР – в статье приводится в качестве негативного примера визит в Поднебесную на прошлой неделе канцлера казначейства Филипа Хэммонда, который летал в Пекин договариваться об участии Британии в спасении инициативы "Один пояс – один путь". А также непротивление британских властей "пекинским громилам", которые "изолировали и унижают единственную демократию, говорящую по-китайски, – Тайвань".

Британия, уверяет журналист, игнорирует предупреждения о "китайской угрозе" своих же экспертов и институтов, оставаясь в стороне от европейских партнеров.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенного Королевства намерено разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай. По данным газеты The Sunday Times, депутатов обяжут представлять отчеты о своих активах, связанных с РФ и КНР. Предполагается, что таким образом Лондон сможет противодействовать попыткам "лоббировать" интересы Москвы и Пекина.

