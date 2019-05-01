Вашингтон разразился лживыми обвинениями

На фоне неудавшейся попытки оппозиции перетянуть на свою сторону армию и свергнуть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро американцы начали распространять дезинформацию.

Не обошлось, конечно, без России. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Мадуро якобы собирался бежать из страны. Самолет был готов к вылету на Кубу, но Москва заставила лидера Боливарианской Республики передумать. Об этом Помпео заявил в эфире CNN.

"…русские дали ему понять, что ему надо остаться",

– сказал он.

При этом госсекретарь США пригрозил, что на Мадуро и его окружение усилят давление, если тот не покинет страну.

Президент Венесуэлы уже ответил на лживые сообщения американцев, назвав правительство Штатов "сумасшедшим".

"В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это… Болтон, Пенс, Помпео – сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции?" - заявил он в эфире TeleSUR (цитата по РИА Новости).

Мадуро высказался и по поводу лжи Помпео об участии России в его решении остаться в стране.

"Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьезно", – воскликнул политик.

Российский МИД также отреагировал на высказывания американцев. Официальный спикер внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала их фейком.

"Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использовал фейки как часть информационной войны",

– подчеркнула она в эфире CNN.

Пользователей возмутила "деза" от американцев. В Сети развернулось бурное обсуждение (орфография и пунктуация сохранены).

"Помпео и его пособники давно уже сделали из ряда стран общественный нужник. Когда же наконец кто-то ударит его по загребущим рукам..." "И такой позорной ложью занимается высокопоставленное лицо государства? Да что можно ждать от таких стран???"

– пишут они.

Напомним, накануне в Венесуэле продолжились акции протеста. В столкновениях оппозиции с полицией и военными пострадали более 70 человек, отмечают “Известия".