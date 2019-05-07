Министр выразил солидарность с Дональдом Трапом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жестко поставил на место корреспондента американского телеканала CNN, спросившего его о возможном военном столкновении с США в Венесуэле.

Как пишет "Российская газета", на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео Лаврова спросили о том, сможет ли Россия что-то противопоставить Америке, если в Вашингтоне решат вторгнуться в южноамериканскую страну. Лаврову вопрос не понравился.

"Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюз" (об этом много раз говорил президент США Дональд Трамп. – прим. "Утра"), но сейчас вы задаете "фейковый вопрос", – съязвил Лавров.

Он отметил, что пока ничто не говорит о том, что США собираются вторгнуться в Венесуэлу. Но если это произойдет, тогда Россия может ответить силой, если агрессия американских военных будет направлена на нее. При этом министр подчеркнул, что Москва категорически не приемлет военных действий, которые ведутся без разрешения Совбеза ООН.

