За нашими гражданами наблюдают из-за каждого угла

В российском МИД заявили, что ФБР усилило давление на россиян, находящихся в США.

"ФБР заметно усилило давление на наших соотечественников, проживающих в США, которых подозревают в нелояльности",

– цитирует представителя ведомства ТАСС.

Отмечается, что американцы следят за гражданами России из-за обострившихся отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее адмирал армии США Джеймс Ставридис потребовал от Трампа ввести более жесткие санкции и закрыть въезд в страну для россиян. Также он призвал принять меры в отношении культуры, спорта и дипломатических делегаций.