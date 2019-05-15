Виновной не может быть только одна сторона, уверена лидер прибалтийской страны

Политика Запада бойкотировать Россию как полноправного участника геополитики была ошибочной. Об этом заявила глава Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью британскому изданию Guardian.

Журналисты затронули тему критики в адрес Кальюлайд из-за ее встреч с российским президентом Владимиром Путиным. В Европе, особенно в Прибалтике, были против того, чтобы вести диалог с главой РФ. Но Кальюлайд считает, что бойкот в данном случае служит всего лишь удобным оправданием для Запада, который не желает искать компромисс с теми, кто не разделяет их принципы.

"Трудно, когда приходится разговаривать с теми, у кого ценности сильно отличаются от ваших. И легко указать на то, что и другие не хотят с вами разговаривать",

– сказала Кальюлайд.

Это критическое замечание она адресовала прежде всего Латвии и Литве, которые больше остальных были возмущены визитом эстонского лидера в Москву. Она отметила, что от мирного разговора с Россией никуда не деться. Тем более что страны все еще сохраняют торговые отношения, да и тесную связь эстонского и российского народов отрицать не стоит.