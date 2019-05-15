В Москве подождут более "трезвых суждений" Таллина

Россия не намерена раскидываться своими землями, а Тартуский договор давно отдан истории. Иными словами, то, что принадлежит стране, не подлежит пересмотру.

Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на претензии Эстонии, заверив, что РФ не собирается делиться территорией.

"Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы",

– возмутилась спикер ведомства, передает ТАСС. Захарова напомнила, что действие договора истекло в августе 1940 г., когда Таллин стал частью Страны Советов.

"Для нас эта тема навсегда закрыта", – отрезала чиновница, оправдав русофобские настроения и "неразбериху" в Эстонии переменой власти. Мол, в должность вступило новое правительство, при этом "предвыборные страсти не улеглись".

"Мы готовы подождать и услышать более трезвые суждения",

– предупредила Захарова.

Эстонцы, в свою очередь, объявили о решении возникшего на прошлой неделе территориального спора. Об этом сообщил глава кабмина страны Юри Ратас, отметив, что граница пройдет по имеющейся контрольной линии.

"Достигнут консенсус",

– констатировал премьер, которого цитирует "Sputnik Эстония".

Напомним, глаз на российские земли положил глава МИД прибалтийского государства и глава Консервативной народной партии Март Хельме. По его словам, в вопросе государственной границы между Москвой и Таллином не поставлена точка.

Тартуский мирный договор был подписан Советской Россией и Эстонией в 1920 году. В результате последней достались исконно русские земли, которые впоследствии вернулись в РСФСР.